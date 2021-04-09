Son dakika haberi | Marmaris'te polis ekipleri öğrencilere kep ve maske dağıttı
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Son dakika haberi | Marmaris'te polis ekipleri öğrencilere kep ve maske dağıttı

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Son dakika haberi | Marmaris'te polis ekipleri öğrencilere kep ve maske dağıttı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler ilköğretim okullarına giderek öğrencilere kep ve maske dağıttı.

Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler ilköğretim okullarına giderek öğrencilere kep ve maske dağıttı. Ellerinde Türk Bayrakları ile polisleri karşılayan öğrenciler gelenlere çiçek dağıttı.

Polis teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü sebebi ile bir dizi okul ziyareti yapan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri okulların bahçelerine trafik polisi aracı ve polis motorları ile girdi. Kep ve maske hediye ettikten sonra çocuklar polis aracına ve polis motorlarına binerek hatıra fotoğrafı çektirerek, araçlardaki sirenleri çalıştırdı. İlköğretim okulu öğrencileri polisleri görünce çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine teşekkür etti. - MUĞLA

Son dakika haberi | Marmaris'te polis ekipleri öğrencilere kep ve maske dağıttı
Son dakika haberi | Marmaris'te polis ekipleri öğrencilere kep ve maske dağıttı
Son dakika haberi | Marmaris'te polis ekipleri öğrencilere kep ve maske dağıttı
Son dakika haberi | Marmaris'te polis ekipleri öğrencilere kep ve maske dağıttı
Son dakika haberi | Marmaris'te polis ekipleri öğrencilere kep ve maske dağıttı
Son dakika haberi | Marmaris'te polis ekipleri öğrencilere kep ve maske dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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