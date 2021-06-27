Son dakika haberi! Marmaris'te oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın başladı (2)
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Son dakika haberi! Marmaris'te oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın başladı (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda başlayan yangına ekipler müdahale ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda başlayan yangına ekipler müdahale ediyor.

İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopterin yanı sıra İzmir ve Denizli'den gelen 2 helikopter, arazözlar, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çaba yoğun gösteriyor.

Son dakika haberi! Marmaris'te oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın başladı (2)
Son dakika haberi! Marmaris'te oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın başladı (2)
Son dakika haberi! Marmaris'te oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın başladı (2)
Son dakika haberi! Marmaris'te oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın başladı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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