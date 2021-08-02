Son dakika haberi! Marmaris'te orman yangınında görevli Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı duyarlılığı
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Son dakika haberi! Marmaris'te orman yangınında görevli Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı duyarlılığı

Son dakika haberi! Marmaris'te orman yangınında görevli Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı duyarlılığı
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını için Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler, alevle mücadelelerini Türk bayrağına olan saygı ve duyarlılıklarını da ihmal etmeden özveriyle sürdürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını için Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler, alevle mücadelelerini Türk bayrağına olan saygı ve duyarlılıklarını da ihmal etmeden özveriyle sürdürüyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişiden oluşan itfaiyeci grubu, bölgedeki yangınlarının söndürülmesi için orman kahramanlarına destek oluyor.

Azerbaycanlı itfaiyecilerin alevlerle yaptıkları mücadele hem meslektaşlarından hem de Türk halkından büyük takdir görüyor.

Hisarönü Mahallesi'ndeki yangında da görev yapan Azerbaycanlı itfaiyecilerin, evlerin bahçelerinde asılı Türk bayraklarına karşı duyarlılıkları dikkati çekti.

İtfaiyeciler, yangından zarar görme riskine karşı Türk bayraklarını tek tek toplayarak muhafaza altına aldı.

"Son günümüze kadar Türkiye'nin yanındayız"

Azerbaycan itfaiyesine komuta edenlerden Kamil Dünyamaliyev, AA muhabirine, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Türkiye'de yaşanan orman yangınlarının kendisini çok üzdüğünü belirten Dünyamaliyev, şunları kaydetti:

"Türkiye bizim kardeşimiz. Azerbaycan ile Türkiye her zaman kardeş olacaktır. Son günümüze kadar Türkiye'nin yanındayız. Marmaris'te orman yangını söndürmek için geldik. Ev yanıyordu, evin içine girdim baktım kimse yoktu. Türk bayrağını gördüm ve onu aldım. Bayrak bizim için çok önemli."

İtfaiye eri Nail Gailov da "Bayrak bizim her şeyimiz. Onu yanmaya bırakmayız. Türk halkını seviyoruz ve her zaman onların yanındayız. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır." dedi.

İtfaiye eri Tural Mehmetov da Türkiye'de bir an önce orman yangınlarının son bulmasını istediğini, bunun için var gücüyle çalıştığını ifade etti.

Son dakika haberi! Marmaris'te orman yangınında görevli Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı duyarlılığı
Son dakika haberi! Marmaris'te orman yangınında görevli Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı duyarlılığı
Son dakika haberi! Marmaris'te orman yangınında görevli Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı duyarlılığı
Son dakika haberi! Marmaris'te orman yangınında görevli Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı duyarlılığı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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