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Son dakika haberi! Marmaris'te orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Marmaris'te orman yangını

Son dakika haberler: Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki gün önce yıldırım kaynaklı orman yangınının çıktığı Cennet Adası'ndan tekrar dumanlar yükselmeye başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki gün önce yıldırım kaynaklı orman yangınının çıktığı Cennet Adası'ndan tekrar dumanlar yükselmeye başladı.

İnsan gücünün ulaşımının zor olduğu bölgeye helikopterler havadan müdahale ediyor. Kaçak çaplı başlayan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. - MUĞLA

Son dakika haberi! Marmaris'te orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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