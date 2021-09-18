Son dakika haberi! Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki gün önce yıldırım kaynaklı orman yangınının çıktığı Cennet Adası'ndan tekrar dumanlar yükselmeye başladı.

İnsan gücünün ulaşımının zor olduğu bölgeye helikopterler havadan müdahale ediyor. Kaçak çaplı başlayan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. - MUĞLA

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