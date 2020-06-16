Son dakika haberi | Marmaris'te helikopter destekli tefeci operasyonu
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Son dakika haberi | Marmaris'te helikopter destekli tefeci operasyonu

Bir son dakika haberine göre Marmaris'te helikopter destekli tefeci operasyonu 250 personel ile 2 ayrı şebekeye havadan ve karadan gerçekleştirilen baskında 20 kişi gözaltına alındı Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te zaaflarından yararlandıkları vatandaşları hileli olarak üretilen zar ve iskambil kağıtları ile...

16.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:31

Marmaris'te helikopter destekli tefeci operasyonu

250 personel ile 2 ayrı şebekeye havadan ve karadan gerçekleştirilen baskında 20 kişi gözaltına alındı

MUĞLA - Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te zaaflarından yararlandıkları vatandaşları hileli olarak üretilen zar ve iskambil kağıtları ile kumar oynatarak borçlandıran, ekonomik sıkıntılarını istismar ederek yüksek faizle para vererek tefecilik yapan, zorla senet imzalattırdıkları şahıslardan haksız kazanç elde eden 2 farklı organize suç örgütüne helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Marmaris KOM Grup Amirliği ekiplerinin takibinde olan suç örgütleri ile delillendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından dosya savcısı tarafından verilen talimat sonrası bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyona havadan drone ve polis helikopteri, karadan Özel Harekat, Çevik Kuvvet ekipleri de destek verdi. Toplam 250 personelle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

2 ayrı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda haklarında ilgili mahkeme tarafından gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde uyuşturucu madde arama köpeklerinin de katıldığı aramalar sonucunda, çok sayıda kesici, delici alet (kılıç, pala, çelik çubuk), çok sayıda üçüncü kişilere ait senet, borç ilişkisini gösteren ajandalar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, hileli zar ve oyun kağıtları ile değişik türlerde narkotik maddeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.B., A.B., F.B., M.E.B., C.K., B.K., E.K., S.Y., S.D. E.K., V.B., F.B., C.Ö., A.G., V.D., F.G., B.G., S.G., A.A.G. ve B.G. isimli şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Son dakika haberi | Marmaris'te helikopter destekli tefeci operasyonu

Kaynak: İHA

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