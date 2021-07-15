Marmaris HDP binasına saldırının azmettiricisi gözaltına alındı
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Marmaris HDP binasına saldırının azmettiricisi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Muğla'nın Marmaris ilçesinde HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açılması olayının azmettiricisi olduğu değerlendirilen ve FETÖ bağlantıları tespit edilen Ensar A. İstanbul'da gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah 06.20'de Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan Adnan Temel D.'yi kısa sürede yakalamıştı.

ÖNCE SALDIRGAN SONRA AZMETTİRİCİ YAKALANDI

2018 yılında da HDP İlçe binasının camını kırdığı gerekçesiyle "mala zarar verme" suçundan hakkında işlem yapılan Adnan Temel D'nin, saldırıdan 1 saat önce Ensar A. ile telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Muğla Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının azmettiricisi olduğu değerlendirilen Ensar A'yı gözaltına aldı.

Marmaris'te HDP binasına saldırının azmettiricisi yakalandı

AZMETTİRİCİNİN FETÖ BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Deniz Harp Okulu Komutanlığı'ndan ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu ve FETÖ'nün mahrem imamları ile çok sayıda ankesör telefon görüşmesinin bulunduğu da ortaya çıktı. Ayrıca, Ensar A'nın erkek kardeşinin, FETÖ'nün kapatılan okullarında eğitim gördüğü ve Türk vatandaşlığından çıktığı, yine akrabaları arasında FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının olduğu ve FETÖ üyesi kişilerin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla'ya sevk edileceği bildirildi.

Marmaris'te HDP binasına saldırının azmettiricisi yakalandı
Marmaris'te HDP binasına saldırının azmettiricisi yakalandı
Marmaris HDP binasına saldırının azmettiricisi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

Son dakika haberi... Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi... Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı
Marmaris'te HDP ilçe binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı
Marmaris'te HDP ilçe binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı
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