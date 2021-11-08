Son dakika haberi... Marmaris'te çocuklar gönüllerince eğlendi

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris Belediyesi, yangından etkilenen mahallelerde yaşayan çocuklar için şenlik düzenledi. Etkinlikte çocuklar gün boyunca eğlencenin tadını çıkardı.

Ağustos ayında meydana gelen büyük Marmaris yangınında ormanlık alanların yanı sıra yerleşim yerleri de etkilenmişti. Yangının zarar verdiği mahallelerde, özellikle de çocukların psikolojilerinin etkilememesi için gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Marmaris Belediyesi, 'Mahallemizde Çocuk Şenliği' adlı bir etkinlik düzenledi.

Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü ve Marmaris Kent Konseyi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinliğin ilki Turgut Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinlikte çocuklar şarkılar söyledi, bol bol dans etti. Çevre farkındalığı ve çeşitli fen bilgisi eğitimlerinin gerçekleştirildiği şenlikte resim atölyesi, ritim, zumba, sihirbaz gösterisi, yarışmalarla çocuklar eğlencenin tadını çıkardı. Belediye yetkilileri, Kent Konseyi Genel Sekreteri ve yürütme kurulu üyelerinin de katıldığı etkinlik çocukların olduğu kadar büyüklerin de ilgisini çekti.

Marmaris tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan yangının tüm Marmaris sakinlerinin psikolojisini etkilediğini ama en çok yangından zarar gören mahallelerde yaşayanların etkilendiğini söyleyen

Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Yangının hemen ardından yaraları sarmak için kolları sıvadık. Ama vatandaşlarımızın sadece maddi kayıplarını gidermek yeterli değil. Onların özellikle de çocuklarımızın psikolojilerinin olumsuz etkilenmemesi için etkinlikler düzenliyoruz. Mahalle şenliği de bunlardan birisi. Amacımız çocuklarımızın bu süreci en az zararla atlatması" diye konuştu.

Pazar günü Osmaniye ve Bayır'da yapılan etkinlik 14 Kasım Pazar günü Orhaniye, 20 Kasım Cumartesi günü de Hisarönü'nde gerçekleştirilecek. - MUĞLA