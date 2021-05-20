Son dakika haberi... Marmaris'te '19 Mayıs' kutlamalarında polis korteji
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Son dakika haberi... Marmaris'te '19 Mayıs' kutlamalarında polis korteji

Son dakika haberi... Marmaris'te '19 Mayıs' kutlamalarında polis korteji
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, motorize polis ekipleri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında akşam meşale ve konfetilerle kutlama korteji düzenledi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, motorize polis ekipleri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında akşam meşale ve konfetilerle kutlama korteji düzenledi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize asayiş, terör, trafik, toplum destekli polis, motosikletli yunus ekipleri saat 21.30'da Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı. Araçlar, Türk bayrağı ve kırmızı- beyaz balonlarla donatıldı. Cumhuriyet Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne kadar uzanan 5 kilometrelik şeritte 100'er metre arayla duman bombaları konuldu. Araçlarına binen polisler ellerinde konfeti ve meşalelerle ana cadde ve sokaklarda siren çalıp "19 Mayıs kutlu olsun" anonsları ile dolaştı. Bir saat süreyle ilçenin ana cadde ve sokaklarında dolaşan polislere koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar balkon ve pencerelerinden alkışlarla destek verdi. İlçenin ana caddeleri meşale ve dumanlarla görünmez hale geldi.

 


Son dakika haberi... Marmaris'te '19 Mayıs' kutlamalarında polis korteji
Son dakika haberi... Marmaris'te '19 Mayıs' kutlamalarında polis korteji
Son dakika haberi... Marmaris'te '19 Mayıs' kutlamalarında polis korteji
Son dakika haberi... Marmaris'te '19 Mayıs' kutlamalarında polis korteji
Son dakika haberi... Marmaris'te '19 Mayıs' kutlamalarında polis korteji
Son dakika haberi... Marmaris'te '19 Mayıs' kutlamalarında polis korteji

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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