Son dakika haberleri: Marmaris polisi 19 Mayıs'ı kortej yaparak kutladı
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Son dakika haberleri: Marmaris polisi 19 Mayıs'ı kortej yaparak kutladı

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Marmaris polisi 19 Mayıs'ı kortej yaparak kutladı Muğla'nın Marmaris ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ve devriye polis ekipleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kortej düzenledi.

Marmaris polisi 19 Mayıs'ı kortej yaparak kutladı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ve devriye polis ekipleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kortej düzenledi. Meşaleler ve sirenler eşliğinde düzenlenen korteje vatandaşlar pencere ve balkonlarına çıkarak alkışlarla destek verdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl kutlamaları kapsamında Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize asayiş, terör, trafik, toplum destekli polis, motosikletli yunus ekipleri saat 21.30'da Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı. Şehrin Merkezindeki Atatürk Caddesi'nde duman bombaları konuldu. Türk bayrakları ile donatılan araçlar, Marmaris ilçe merkezi ve sokakları sirenler çalıp, meşaleler eşliğinde kenti dolaştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde düzenlenen korteje vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden alkışlarla destek vererek cep telefonları ile korteji görüntüledi. Yaklaşık 1 saat süren kortej Marmaris'te renkli görüntüler oluşturdu.

Son dakika haberleri: Marmaris polisi 19 Mayıs'ı kortej yaparak kutladı
Son dakika haberleri: Marmaris polisi 19 Mayıs'ı kortej yaparak kutladı
Son dakika haberleri: Marmaris polisi 19 Mayıs'ı kortej yaparak kutladı
Son dakika haberleri: Marmaris polisi 19 Mayıs'ı kortej yaparak kutladı
Son dakika haberleri: Marmaris polisi 19 Mayıs'ı kortej yaparak kutladı
Son dakika haberleri: Marmaris polisi 19 Mayıs'ı kortej yaparak kutladı
Son dakika haberleri: Marmaris polisi 19 Mayıs'ı kortej yaparak kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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