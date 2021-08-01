Son dakika haberi! Marmaris İçmeler mevkiinde orman yangınına helikopterlerle müdahale ediliyor
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Son dakika haberi! Marmaris İçmeler mevkiinde orman yangınına helikopterlerle müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İçmeler mevkiinde yükselen dumanlar Ormanlık alan Yangın söndürme helikopterlerinin su boşaltması MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler mevkiinde çıkan yangına yangın söndürme helikopterleri müdahale ediyor.

İçmeler mevkiinde yükselen dumanlar

Ormanlık alan

Yangın söndürme helikopterlerinin su boşaltması MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler mevkiinde çıkan yangına yangın söndürme helikopterleri müdahale ediyor.

Son dakika haberi! Marmaris İçmeler mevkiinde orman yangınına helikopterlerle müdahale ediliyor
Son dakika haberi! Marmaris İçmeler mevkiinde orman yangınına helikopterlerle müdahale ediliyor
Son dakika haberi! Marmaris İçmeler mevkiinde orman yangınına helikopterlerle müdahale ediliyor
Son dakika haberi! Marmaris İçmeler mevkiinde orman yangınına helikopterlerle müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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