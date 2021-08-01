Son dakika haberi! Marmaris İçmeler mevkiinde orman yangınına helikopterlerle müdahale ediliyor
Son dakika gündem haberi... İçmeler mevkiinde yükselen dumanlar Ormanlık alan Yangın söndürme helikopterlerinin su boşaltması MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler mevkiinde çıkan yangına yangın söndürme helikopterleri müdahale ediyor.
İçmeler mevkiinde yükselen dumanlar
Ormanlık alan
Yangın söndürme helikopterlerinin su boşaltması MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler mevkiinde çıkan yangına yangın söndürme helikopterleri müdahale ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan