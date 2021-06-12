Son dakika haberi | Marmara'da görülen deniz salyasına çare: 'Çatı Operasyonu'
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Son dakika haberi | Marmara'da görülen deniz salyasına çare: 'Çatı Operasyonu'

İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Marmara'da görülen deniz salyasına çare: 'Çatı Operasyonu' Uçakla Marmara'daki deniz salyasını görüntüleyen Safa Gönen: "Her şeyi devletten beklemeyin.

Marmara'da görülen deniz salyasına çare: 'Çatı Operasyonu'

Uçakla Marmara'daki deniz salyasını görüntüleyen Safa Gönen: "Her şeyi devletten beklemeyin. Hep birlikte teknelerimizle çatı operasyonu yaparsak bu sorunu çözebiliriz"

BURSA - Marmara Denizi'ni esir alan ve Ege Denizine doğru yayılan deniz salyasını havadan uçağıyla görüntüleyen çevre gönüllüsü Safa Gönen, 80'li yıllarda Malezya'da hızlı betonlaşmadan kaynaklanan deniz salyası sorununu örnek gösterip, binlerce teknesi olan gönüllülerin yapmış olduğu çatı operasyonu hatırlatarak, her şeyin devletten beklenmemesinin gerektiğini bu sistemle yüzde 60 oranında etkili olacağını dile getirdi.

Konuyla ilgili konuşan çevre gönüllüsü Safa Gönen, "Ben aynı zamanda amatör pilotum. Marmara Denizi üzerinde çok uçuş yaptım. Havadan gözlemlediğim deniz salyasının her geçen gün hızla yayılarak devam ettiği ve Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazından, Ege'ye doğru gittiğini gördüm. Bu beni kaygılandırdı açıkçası. Bunun üzerine ne yapabiliriz diye araştırmaya başladım. Devletimiz bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor ancak, benim önerim şu. 80'li yıllarda deniz salyası olayı Malezya'da da yaşanmış. Neden çünkü aniden artan betonlaşmadan dolayı meydana gelmiş. Deniz salyasının bu kadar etkili olmasının sebebinin hızlı betonlaşmanın olduğunu düşünüyorum. Ancak Malezya bu sorunu şu şekilde aşmış. Sivil toplum hareketi olarak, binlerce tekne çatı şeklinde deniz salyalarını yarıp arkadan gelen kepçelerle toplayarak yüzde 65 oranında temizlemeyi başarmış ve kısa sürede kurtulmuşlar. Bizim de bir sürü limanımızda bulunan binlerce tekne ve gemilerimiz var. Her şeyi devletten beklememek lazım. Gönüllü olarak binlerce tekne çatı şeklinde hareket etsek bizde kısa sürede bu süreci atlarız" diye konuştu.

Son dakika haberi | Marmara'da görülen deniz salyasına çare: 'Çatı Operasyonu'
Son dakika haberi | Marmara'da görülen deniz salyasına çare: 'Çatı Operasyonu'
Son dakika haberi | Marmara'da görülen deniz salyasına çare: 'Çatı Operasyonu'
Son dakika haberi | Marmara'da görülen deniz salyasına çare: 'Çatı Operasyonu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül

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