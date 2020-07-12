Son dakika haberi! Marmara Adası'nda çatıdan düşen onarım işçisi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Balıkesir'in Marmara ilçesinde onarım için çıktığı çatıdan düşen işçi, yaşamını yitirdi.
12.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 12.07.2020 14:52
Balıkesir'in Marmara ilçesinde onarım için çıktığı çatıdan düşen işçi, yaşamını yitirdi.
Saraylar Mahallesi'nde bir mermer fabrikasına tadilat için Bursa'dan gelen inşaat firması personeli Kurtuluş Sefil (25), çatıda çalışırken yere düştü.
Mesai arkadaşları tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekibi, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gencin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA