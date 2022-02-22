Son dakika haberi... Markette tartıştığı çifte kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Markette tartıştığı çifte kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı, Alişan Koyuncu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Markette tartıştığı çifte kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Son dakika haberler: TARTIŞMANIN NEDENİ 2019 YILINDAKİ KAZAYMIŞ Kocaeli'nin Derince ilçesinde Mustafa Ş.nin, tabancayla Belfun Doğramacı'yı öldürüp eşi Sevda Doğramacı'yı yaraladığı olayın detayları ortaya çıktı.

KOCAELİ (DHA) - TARTIŞMANIN NEDENİ 2019 YILINDAKİ KAZAYMIŞ

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Mustafa Ş.nin, tabancayla Belfun Doğramacı'yı öldürüp eşi Sevda Doğramacı'yı yaraladığı olayın detayları ortaya çıktı. Mustafa Ş.'nin oğlu, Batuhan Ş.'nin (19) Belfun Doğramacı ile birlikte 25 Mayıs 2019 tarihinde Isparta-Antalya yolu üzerinde trafik kazası geçirdiği ve kazada Batuhan Ş.'nin yaşamını yitirdiği, Doğramacı'nın ise yaralandığı öğrenildi. İki aile arasında o tarihten itibaren husumet başladığı ve bugün ise markette yaşanan karşılaşmanın üzerine yeniden kavga ettikleri iddia edildi.


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title