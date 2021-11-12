Son dakika haberi | Markette bıçaklı soygun girişimi kamerada

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da elinde bıçakla girdiği marketi soymaya çalışan şüpheli, kasiyerlerin yardım çığlığını duyan esnafın ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin elinde bıçakla dolaşması, çevredekilerin marketin içini izlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Elinde ekmek bıçağıyla marketin çevresinde dolandıktan sonra içeri giren kişi, kasiyerlerden kasayı boşaltmalarını söyledi. Korkan kasiyerler koşarak dışarı çıkıp çığlıklar atarak yardım istedi. Bölge esnafı polise haber verirken, çok sayıda kişi marketin önünde toplandı, içerideki müşteriler ise alışverişe devam etti. Şüphelinin elinde bıçakla markette dolaştığı anlar ise dışarıdan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.