Son dakika haberi! Marketin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Marketin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Sakarya'da bir marketin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

24.08.2020 13:06 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:10

Sakarya'da bir marketin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı'ndaki marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürmeye çalıştığı yangın nedeniyle bölgedeki yoğun duman, şehrin birçok noktasından görüldü.

Yangının hızla büyümesi üzerine alevler, deponun yanında bulunan dondurma işletmecisinin bahçesine de sıçradı.

Depodaki yangının arka kısımda bulunan evlere ve özel okula sıçramaması için de kepçe yardımıyla çalışma yürütüldü.

Bölgede hazır bekletilen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen itfaiye erleri ve çalışanlara müdahale etti.

Çok sayıda itfaiye, arazöz ve SASKİ ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı.

Yangının söndürülebilmesi için bölgeye helikopter bekleniyor.

"Ekipler, yangına hızlı şekilde müdahale etti"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yüce, Sakarya'nın en büyük gıda tedarikçilerinden biri olan marketin deposunda çıkan yangına ekiplerin hızlı şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Yangının çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramaması için büyük çaba gösterildiğini belirten Yüce, "Yangın alevli bir şekilde devam ediyor. Bölgeye helikopter talep ettik. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Depo dışında meskun mahale sıçramamasına sevindim. Yangın şu anda kontrol altına alındı. Orta merkezde devam ediyor, o müdahale için helikopteri bekliyoruz. Şu an çalışmalar hızlı bir şekilde sürmektedir. Bütün hemşehrilerime geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi! Marketin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Güncel
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim Güncel
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Cinsellik
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Politika
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor Güncel
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi Magazin
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Annesini uykuda bıçakladı, koynundaki 600 lirayı alıp kayıplara karıştı
Annesini uykuda bıçakladı, koynundaki 600 lirayı alıp kayıplara karıştı
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Son Dakika: Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos çarşamba günü gerçekleştirilecek
Son Dakika: Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos çarşamba günü gerçekleştirilecek
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Galatasaray'ın da ilgilendiği Senegalli golcü Omar Niasse, Beşiktaş'a önerildi
Galatasaray'ın da ilgilendiği Senegalli golcü Omar Niasse, Beşiktaş'a önerildi
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Teras katında çıkan feci yangında ikiz kardeşler hayatını kaybetti
Teras katında çıkan feci yangında ikiz kardeşler hayatını kaybetti
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Dehşet saçan korona hastası, 'Yeterince ilgilenmedin' diyerek doktoru darp etti
Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Demet Özdemir Sertab Erener
Spor Sinan Gümüş Metin Oktay Caner Erkin Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Adana Bursa Kozan
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Marketin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 13:16:02. #1.14#
title