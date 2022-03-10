Son dakika haberi... Mariupol'deki hastane saldırısında bilanço netleşti: 3 ölü, 17 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentindeki çocuk hastanesine dün gerçekleştirdiği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı açıklandı. Rus ordusunun saldırılarını sürdürdüğü kentte meydana gelen yıkımın boyutu ise havadan görüntülendi.

Rus ordusunun dün Ukrayna'nın güneyinde kuşatma altındaki Mariupol kentine gerçekleştirdiği saldırının bilanço ağırlaştı. Mariupol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergei Orlov, saldırıda 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında hamile kadınların da bulunduğu en az 17 kişinin de yaralandığını açıkladı. Orlov, "Bu hastaneyi bildiklerinden kesinlikle eminim ve bu, Mariupol'de yerle bir ettikleri üçüncü hastane" ifadelerini kullandı. Orlov, korona virüs hastalarını tedavi eden 300 yataklı bir hastanenin, bir kan toplama merkeziyle birlikte önceki gün topçu ateşi ile kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de gece saatlerinde yaptığı açıklamada, hastaneye gerçekleştirilen saldırıdan dolayı Rusya'yı savaş suçu işlemekle suçladı.

SALDIRI SONRASI MEYDANA GELEN YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Azak Denizi kıyısında yer alan ve çocuk hastanesinin vurulmasıyla bir kez daha gündeme gelen Mariupol'de, Rus ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarının boyutu havadan görüntülendi. Saldırının öncesinde ve sonrasında çekilen fotoğraflarda yıkımın boyutu gözler önüne serildi. Evler, çok katlı binalar, marketler, alışveriş merkezleri dahil olmak üzere kentin merkezindeki ve çevresindeki sivil altyapıda büyük hasar meydana geldi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel