Mardin Valisi Demirtaş: Yakın zamanda vatandaşımıza aşıya başlayacağız
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Mardin Valisi Demirtaş: Yakın zamanda vatandaşımıza aşıya başlayacağız

14.01.2021 12:28 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:41
Mardin Valisi Demirtaş: Yakın zamanda vatandaşımıza aşıya başlayacağız

MARDİN'de, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısının ilk dozu, kent genelindeki sağlık kurumlarında oluşturulan 62 uygulama odasında yapılmaya başlandı.

MARDİN'de, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısının ilk dozu, kent genelindeki sağlık kurumlarında oluşturulan 62 uygulama odasında yapılmaya başlandı. Vali Mahmut Demirtaş, "İnşallah yakın zamanda vatandaşlarımıza da aşı yaptıracağız. Bu aşının yapılması, her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Tedbirleri elden bırakmamalıyız" dedi.

Çin'den getirilen, Türkiye'de kullanımına onay verilen ve dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapılan Covid-19 aşısı, ülke genelinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Mardin Devlet Hastanesi'nde başlayan programda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusunu alan sağlık çalışanlarına ilk doz aşı, özel olarak oluşturulan odalarda yapılıyor.

Aşılama çalışmalarını takip eden Vali Mahmut Demirtaş, kent genelinde oluşturulan 62 odada sağlık çalışanlarına aşı uygulaması yapıldığını ve koronavirüsle mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Vali Demirtaş, "İnşallah yakın bir zamanda vatandaşlarımıza da aşı yaptıracağız. Bilim Kurulu'nun talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar yaptıkları fedakarlıklardan dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu aşının yapılması her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Yaklaşık 1 ay sonra ikinci aşının yapılacağını biliyoruz. Onun için tedbirleri elden bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. 

Mardin Valisi Demirtaş: Yakın zamanda vatandaşımıza aşıya başlayacağız
Mardin Valisi Demirtaş: Yakın zamanda vatandaşımıza aşıya başlayacağız
Mardin Valisi Demirtaş: Yakın zamanda vatandaşımıza aşıya başlayacağız
Mardin Valisi Demirtaş: Yakın zamanda vatandaşımıza aşıya başlayacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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