Son dakika haberi! Mardin Valisi Demirtaş'tan anız yangınlarına ilişkin uyarı
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Son dakika haberi! Mardin Valisi Demirtaş'tan anız yangınlarına ilişkin uyarı

23.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:27
Son dakika haberi! Mardin Valisi Demirtaş'tan anız yangınlarına ilişkin uyarı

Son dakika haberi... Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, anız yangınlarına yönelik uyarıda bulundu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, anız yangınlarına yönelik uyarıda bulundu.

Demirtaş yaptığı yazılı açıklamada, nice medeniyetlere ev sahipliği ve beşiklik yapan uçsuz bucaksız Mezopotamya Ovasında son yıllarda artan anız yangınlarına dikkati çekti.

"Anız yangınları geleceğimizi yakıyor. Mezopotamya Ovası, geçmişten geleceğe bir miras olarak bırakılmış durumda. Bu verimli topraklarda, buğday, arpa, mercimek çeşitleri, mısır, pamuk, nohut ve sebze gibi ürünler yetiştirilmekte. Protein, besin ve kalite değeri bakımından dünyanın en kaliteli kırmızı mercimeği ve en kaliteli makarnalık buğdayı Mezopotamya Ovasında yetiştiriliyor. Un ve bulgur ihracatında Türkiye birincisi. Makarna ihracatında ise ikinci sırada. Alınan verilere göre her yıl Mezopotamya Ovasında yakılan yüzlerce anız binlerce dönüm ekili alanda tahribata sebep olmakta. Anız bu şekilde yakılmaya devam edilirse kısa bir süre sonra bereketli Mezopotamya Ovası, kuraklıkla karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullanan Demirtaş, anız yakılmaması ve 3 milyon dönüme sahip verimli toprakları bünyesinde barındıran Mezopotamya Ovasına sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Demirtaş şunları kaydetti:

"Temel geçim kaynağı tarım olan yöre insanı için can damarı değerindeki Mezopotamya Ovasını suyla buluşturmak için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce başlatılan GAP Projesi devam ediyor. Ova suyla buluştuğunda daha da bereketlenecek. Anız yangınları bu bereketin önüne geçecek. Çiftçilerin gelecek nesillere bu bereketli mirası bırakabilmeleri için doğru tarımsal yöntemlere yönelmesi gerekir. Çiftçilerimiz geleceğe verimli topraklar bırakmak istiyorsa anız yangınlarına son vermeli. Devletimizin hibe desteği sağladığı modern ve doğru yöntemler tercih edilmeli. Mezopotamya Ovasına hep birlikte sahip çıkmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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