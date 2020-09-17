Son dakika haberi: Mardin Valisi Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs denetimi
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Son dakika haberi: Mardin Valisi Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs denetimi

Son dakika habere göre MARDİN'de koronavirüs tedbirlerine yönelik Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla denetim yapıldı.

Son dakika haberi: Mardin Valisi Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs denetimi
17.09.2020 20:11 | Son Güncelleme: 17.09.2020 20:14
MARDİN'de koronavirüs tedbirlerine yönelik Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganı ile 81 ilde başlattığı koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Vali Mahmut Demirtaş katılımıyla yapıldı. Şahkulubey Caddesi'nde vatandaş ve esnaf ile bir araya gelen Vali Demirtaş, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Denetimin ardından açıklamada bulunan Vali Demirtaş, Mardin'de koronavirüs tedbirlerine uyulduğuna dikkat çekerek, "Hem vatandaşlarımızı hem de esnafımızı denetliyoruz. Vatandaşlarımızın maske takması konusunda ve sosyal mesafeye uymaları, daha duyarlı olmaları konusunda uyarı ve ikazda bulunuyoruz. Ne mutlu ki vatandaşlarımızın artık buna alıştıklarını, maskeleri kullandıklarını görüyoruz, sosyal mesafeye dikkat ettiklerini görüyoruz. Buradan vatandaşlarımıza maske takmalarını ve sosyal mesafeye mutlaka uymaları gerektiğini, bunun sağlıkları açısından çok önemli olduğunu söylemek istiyorum" dedi.


- Mardin

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Kaynak: DHA

DHA Editörü - Selim KAYA
Selim KAYA
DHA Editörü
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