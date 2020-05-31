Son dakika haberi... MARDİN Kum kekliği, Dargeçit'te görüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... MARDİN Kum kekliği, Dargeçit'te görüldü

Son dakika güncel haberi... Kum kekliği, Dargeçit'te görüldüTÜRKİYE'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olan kum kekliği (Ammoperdix griseogularis), Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Ilısu köyünde görüldü.

31.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:07

Kum kekliği, Dargeçit'te görüldü

TÜRKİYE'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olan kum kekliği (Ammoperdix griseogularis), Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Ilısu köyünde görüldü. Dicle Üniversitesi Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kum kekliğinin Türkiye'de sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde varlığının bilindiğini belirterek, kuşun kene ve böcekleri tüketerek çoğalmalarını önlediğini söyledi.

Sülüngiller ailesinden olan sinek, böcek ve tohumlarla beslenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra Ortadoğu'da Irak, İran, Suriye ve Afganistan'a dek geniş bir coğrafi alanda varlığını sürdüren kum kekliği, Mardin'in Dargeçit ilçesi Ilısu köyünde görüldü. Kayalık yamaçlarda, vadilerde ve kıraç yerlerde yaşayan kum keklikleri karıncalar, kın kanatlılar, sinekler ve çeşitli böceklerin yanı sıra çayır bitkilerinin tohumlarıyla besleniyor.

'KUM KEKLİĞİ BÖYLESİNE ÖNEMLİ BİR GÖREVİ YERİNE GETİRİR'

Dicle Üniversitesi Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kum kekliğinin Türkiye'de sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde varlığının bilindiğini belirterek, kuşun kene ve böcekleri tüketerek çoğalmalarını önlediğini söyledi. Kılıç, "Kum kekliği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan türlerden biri. Kınalı kekliğe göre daha küçüktür. Bunlarda erkek ve dişi arasında renk ayrımı vardır. Özellikle üreme döneminde erkeklerin tüyleri daha albenili renklerle kendini göstermektedir. Kum kekliklerinin özelliği taneci olmalarının yanı sıra özellikle üreme döneminde böceklerle beslenmeleridir. Bu yönüyle tabiatta aşırı üreyecek böcekleri, keneleri, diğer istenmeyen haşeratı kontrol altında tutar. Kum kekliği böylesine önemli bir görevi yerine getirir. Yalnızca Güneydoğu'da yayılışını biliyoruz. Aynı zamanda kum kekliği bölge ülkelerinden Suriye'de, Irak'ta, İran'da da bulunuyor. Hatta bu türün dağılışı Afganistan'a kadar uzayabilmektedir. Tüm canlıların mutlaka tabiatta bir görevi var. Kum kekliğinin de faydası özellikle böceklerin kontrol altına alınmasında büyük bir katkısı var. Mesela kene son yıllarda özellikle Kırım Kongo kanamalı hastalığının yayılmasında aracı rolü oynuyor. Mikropların taşınmasında görev alıyor. Kenenin kontrol altına alınmasında keklikler gibi kum kekliğinin de büyük bir görevi var" dedi.

Son dakika haberi... MARDİN Kum kekliği, Dargeçit'te görüldü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Haber
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı Haber
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi Haber
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor
Günlük burç yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında 'ABD-Rusya çekişmesi' var
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında "ABD-Rusya çekişmesi" var
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü...
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Naci Bostancı Adnan Menderes Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Esra Erol Cem Yılmaz Yeliz Yeşilmen
Spor Fatih Terim İlhan Cavcav Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Şehit Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... MARDİN Kum kekliği, Dargeçit'te görüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 12:09:21. #1.15#
title