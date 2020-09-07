Son dakika haberi! Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını... Son dakika haberine göre Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. - MARDİN Kaynak: İHA