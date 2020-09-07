Son dakika haberi! Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını...
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Son dakika haberi! Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını...

Son dakika haberine göre Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Son dakika haberi! Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını...
07.09.2020 21:42 | Son Güncelleme: 07.09.2020 21:46

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. - MARDİN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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