Son dakika haberi! Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını...
Son dakika haberine göre Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
07.09.2020 21:42 | Son Güncelleme: 07.09.2020 21:46
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. - MARDİN
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Kaynak: İHA