Son dakika haberi! Mardin Emniyet Müdürlüğünden, Dargeçit Özel Harekat Merkezine ziyaret
Son dakika kültür sanat haberine göre Mardin Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Dargeçit İlçe Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Merkezini ziyaret etti.
01.09.2020 19:03 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:07
Mardin Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Dargeçit İlçe Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Merkezini ziyaret etti.
Dargeçit Kaymakam Vekili ve Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile ilçeye gelen Emir, yenilenen Dargeçit ilçesindeki özel harekat binasını gezdi.
Yetkilerden bilgi alan Emir, polis memurlarıyla sohbet etti.
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Kaynak: AA