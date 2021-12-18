MARDİN'DEKİ KUYUMCU CİNAYETİ KAMERADA

ARTUKLU, MARDİN (DHA) - MARDİN'nin Artuklu ilçesinde Suriye uyruklu İbrahim Halil Amşe'nin (35) kendisine ait kuyumcu dükkanında öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, siyah çarşaflı şüphelinin dükkanın önünden ateş açıp kaçtığı görüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerindeki kuyumcu dükkanı işleten İbrahim Halil Amşe, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunla yere yığılan Amşe yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Amşe, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Amşe'nin 8 yıldır Türkiye'de olduğu belirtildi.

ÖNCE SOYGUN GİRİŞİMİ SANILDI

Önce soygun girişimi sanılan olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, dükkanda yapılan kontrollerde altın çalınmadığını tespit etti. Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Katil zanlısının, kameralardan birinin görüş açısına girdiği belirlendi.

SALDIRGAN ÇARŞAF GİYMİŞ

Görüntülerde, saldırganın siyah çarşaf giydiği, dükkanın önüne gelip ateş açarak kaçtığı saptandı.

Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, olayın husumet nedeniyle kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerine soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Amşe'nin husumetli olduğu kişileri araştıran polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.