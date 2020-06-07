Son dakika haberi | Mardin'deki kiliseler yeniden ibadete açıldı
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Son dakika haberi | Mardin'deki kiliseler yeniden ibadete açıldı

Son dakika güncel haberi: Mardin'deki kiliseler yeniden ibadete açıldıMARDİN'deki kiliseler normalleşme sürecinin ardından yeniden ibadete açıldı.

07.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:20

Mardin'deki kiliseler yeniden ibadete açıldı

MARDİN'deki kiliseler normalleşme sürecinin ardından yeniden ibadete açıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart günü ibadete kapatılan Mardin ve ilçelerindeki kilise ve manastırlar, yeniden ibadete açıldı. Midyat ilçesindeki Süryani Ortodoks Kilisesi ile Süryani Mor Şarbel Kilisesi'nde 77 günlük aradan sonra ilk ayin bugün yapıldı.

Süryani Kilisesi Papazı İshak Ergün'ün yönettiği ayin, sosyal mesafe kuralları kapsamında yapıldı. Ergün, ayinde koronavirüs salgınının bitmesi için dua ettiklerini ifade ederek, "Cemaat az da olsa gelmeye başladı. Önümüzdeki günlerde koronavirüs salgınının bitmesiyle kilisemiz eski günler gibi canlı olacak. Bugün çok mutluyuz. Bugünkü ayinde, koronavirüs salgının bir an önce bitmesi için cemaatle birlikte dua ettik" dedi.

Kiliselerin ibadete açılmasıyla cemaat arasında büyük bir sevinç yaşandığını anlatan Şammas Şükrü Aktaş ayinde koronavirüs tedbirlerine dikkat ettiklerini söyledi.

Son dakika haberi | Mardin'deki kiliseler yeniden ibadete açıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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