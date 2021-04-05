Son dakika haberi! Mardin'de yüksek gerilim hattına temas eden genç hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yüksek gerilim hattına temas eden genç yaşamını yitirdi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yüksek gerilim hattına temas eden genç yaşamını yitirdi.
Akalın Mahallesi'nde, elektrik dağıtım şirketine ait yüksek gerilim hattının bulunduğu alana giren Abdullah Özaydın (20), yüksek gerilim hattındaki tele temas etti.
Ağır yaralanan Özaydın, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özaydın, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar