Son dakika haberi! Mardin'de üzerlerinde esrarla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Mardin'de üzerlerinde esrarla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

14.12.2020 22:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:59
Son dakika haberi! Mardin'de üzerlerinde esrarla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre MARDİN'de jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda üzerlerinde 160 gram esrar ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

MARDİN'de jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda üzerlerinde 160 gram esrar ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. 

Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin temin ettikleri uyuşturucu madde ile Kayaüstü Mahallesi'ne gelecekleri bilgisine ulaşıldı. Mahalleye araçla giriş yapan şüpheliler jandarma tarafından durduruldu. Araç içerisinde bulunan R.G., A.A., N.K. ve A.A.'nın üzerlerinde yapılan aramada toplam 160 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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