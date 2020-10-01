Son dakika haberi... Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika haberi... Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

01.10.2020 17:20 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:24
Son dakika haberi... Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu torbacılara uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen şüpheli M.G., S.G., B.G. ve A.G. isimli şahısların evine operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde arama köpekleri Sabuh ve Cilve ile yapılan aramada poşetler halinde 358,62 gram toz esrar, 9,52 gram esrar tohumu ele geçirilirken, M.G.'nin evinde ayrıca 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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