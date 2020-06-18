Son dakika haberi! Mardin'de trafik kazası: 5 yaralı Gelen son dakika haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 33 D 2975 plakalı tır, Kızıltepe-Nusaybin kara yolu Eymirli Mahallesi mevkisinde arkadan 33 FS 042 plakalı otomobile çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, yaralanan otomobildeki 5 kişi, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat kapalı kalan kara yolu, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA