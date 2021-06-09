Son dakika haberi... Mardin'de trafik kazalarında 36 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Mardin'de 2020 yılında meydana gelen trafik kazaları bir önceki yıla göre yüzde 15 azalırken gerçekleşen kazalarda 36 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Mardin'de 2020 yılında meydana gelen trafik kazaları bir önceki yıla göre yüzde 15 azalırken gerçekleşen kazalarda 36 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri bültenini paylaştı. Bu kapsamda TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre; 2020 yılında Mardin'de meydana gelen trafik kazaları bir önceki yıla göre yüzde 15 azaldı. 2020 yılında Mardin'de 2 bin 974 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 67'sine karşılık gelen 2 bin 5 adet maddi hasarlı trafik kazası olurken yüzde 33'üne karşılık gelen 969 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti. 2020 yılı sonu itibariyle Mardin'de toplam 76 bin 605 motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Mardin'de trafik kazalarında 36 kişi vefat etti

2020 yılında Mardin'de meydana gelen 969 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında toplam 36 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerden 20'si kaza yerinde, 16'sı ise kaza sonrası kaldırıldığı sağlık kuruluşlarında gerçekleşti. Meydana gelen kazalarda bin 561 kişi yaralandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı