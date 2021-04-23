Son dakika haberi | Mardin'de terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı
Edinilen son dakika haberine göre Mardin'in Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.S'nin Ömerli ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen jandarma, 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
A.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar