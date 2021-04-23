Son dakika haberi | Mardin'de terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı
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Son dakika haberi | Mardin'de terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

Son dakika haberi | Mardin'de terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Mardin'in Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.S'nin Ömerli ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen jandarma, 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

A.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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