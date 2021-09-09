Terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 polis yaralandı
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Terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 polis yaralandı

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu 1 polis yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu 1 polis yaralandı.

Aytepe köyü kırsalında terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 1 özel harekat polisi yaralandı.

Askeri helikopterle kent merkezine götürülen polis memuru, Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede operasyon sürüyor.

Terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 polis yaralandı
Terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 polis yaralandı
Terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 polis yaralandı
Terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 polis yaralandı
Terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 polis yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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