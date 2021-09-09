Terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 polis yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu 1 polis yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu 1 polis yaralandı.
Aytepe köyü kırsalında terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Çatışmada, 1 özel harekat polisi yaralandı.
Askeri helikopterle kent merkezine götürülen polis memuru, Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bölgede operasyon sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar