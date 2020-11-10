Son dakika haberi... Mardin'de terör operasyonunda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Son dakika haberi... Mardin'de terör operasyonunda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

10.11.2020 09:45 | Son Güncelleme: 10.11.2020 09:48
Son dakika haberi... Mardin'de terör operasyonunda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda sözde Bagok kırsalında terör örgütüne ait silahın bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve bu silaha ait mühimmat bulundu.

Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

İlgili Haberler

Uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
Uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberleri: Muş'ta PKK terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberleri: Muş'ta PKK terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberleri: Mardin'de 4 ayda uyuşturucu operasyonlarında 426 kilo eroin ele geçirildi
Son dakika haberleri: Mardin'de 4 ayda uyuşturucu operasyonlarında 426 kilo eroin ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Uğur Mumcu Cansu Dere Coşkun Göğen Demet Akalın
Spor Babel Okan Buruk Ozan Tufan Tamer Tuna Dorukhan Toköz
Daha Fazla İstifa Karabağ Fenerbahçe Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Mardin'de terör operasyonunda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 09:49:50. #1.15#
title