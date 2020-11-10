Son dakika haberi... Mardin'de terör operasyonunda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda sözde Bagok kırsalında terör örgütüne ait silahın bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve bu silaha ait mühimmat bulundu.

Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar