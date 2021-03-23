Mardin'de, sokağa bırakılan bebek kundağı polisi alarma geçirdi
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Mardin'de, sokağa bırakılan bebek kundağı polisi alarma geçirdi

23.03.2021 11:26 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:12

Mardin'de, sokağa bırakılan bebek kundağı polisi alarma geçirdiMARDİN'in Derik ilçesinde, sokağa bırakılan bebek kundağı, mahalle halkında tedirginliğe yol açtı.

Mardin'de, sokağa bırakılan bebek kundağı polisi alarma geçirdi

MARDİN'in Derik ilçesinde, sokağa bırakılan bebek kundağı, mahalle halkında tedirginliğe yol açtı. Polisin incelemesinde kundakta kıyafet olduğu tespit edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Derik ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin çevre duvarı etrafında park halindeki 2 aracın arasına bırakılan bebek kundağını gören mahalleli polise haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından bebek kundağını incelemeye aldı. Yapılan incelemede kundakta kıyafet olduğu tespit edildi.

Mardin'de, sokağa bırakılan bebek kundağı polisi alarma geçirdi
Mardin'de, sokağa bırakılan bebek kundağı polisi alarma geçirdi
Mardin'de, sokağa bırakılan bebek kundağı polisi alarma geçirdi
Mardin'de, sokağa bırakılan bebek kundağı polisi alarma geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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