Son dakika haberi! Mardin'de sınırdan geçmeye çalışan terörist yakalandı

Son dakika haberi... Suriye'den ülkeye geçmeye çalışırken yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şahsın jandarma sınır istihbarat ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulamasında, PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

Suriye'den ülkeye geçmeye çalışırken yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şahsın jandarma sınır istihbarat ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulamasında, PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye kaçak yollardan girerken yakalanan ve jandarma ekiplerine teslim edilen şahıs hakkında jandarma sınır istihbarat ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu M.M.A. isimli şahsın 2016 yılında Suriye, Haseke, Melikiyah Tel Adek kampında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, eğitime müteakip Kamışlı, Rumeylan bölgesinde bulunan petrol kuyularında savaşçı, nöbetçi olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

M.M.A. isimli terör örgütü üyesinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı