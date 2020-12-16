Son dakika haberi... Mardin'de silahlı kavga: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Mardin'de silahlı kavga: 2 yaralı

16.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:08
Son dakika haberi... Mardin'de silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i uzman çavuş olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay 13.30 sıralarında Kızıltepe Tepebaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Mersin'de görevli olan ve izini için Kızıltepe'de olan 27 yaşındaki uzman uzman çavuş ile 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çağlı güvenlik ünlemi aldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN

Son dakika haberi... Mardin'de silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Mardin'de park kavgası: 3 yaralı
Mardin'de park kavgası: 3 yaralı
Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi: Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü
Son dakika haberi: Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Birkan Sokullu Haluk Bilginer Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Erol Bulut Ali Palabıyık Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Mardin'de silahlı kavga: 2 yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 16:11:19. #1.15#
title