Son dakika haberi | Mardin'de şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın naaşı Nevşehir'e getirildi
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Son dakika haberi | Mardin'de şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın naaşı Nevşehir'e getirildi

Son dakika haberi | Mardin'de şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın naaşı Nevşehir'e getirildi
Anadolu Ajansı / Dilaver Can - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın cenazesi, memleketi Nevşehir'e getirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın cenazesi, memleketi Nevşehir'e getirildi.

Şehidin, Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyündeki babaevine giden askeri yetkililer, acı haberi aileye verdi.

Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Evin önünde sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Köy muhtarı Seyit Poyraz, şehidin İstanbul'da çalışan babasının Nevşehir'e doğru yola çıktığını belirterek, "Babasının tek erkek çocuğuydu. Annesi de işteymiş, eve gelince haberi oldu." dedi.

Şehidin naaşı, Mardin Havalimanı'ndaki törenin ardından memleketi Nevşehir'e getirildi.

Kapadokya Havalimanı'nda Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, kent protokolü ve askeri yetkililer tarafından karşılanan şehidin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit Çifcibaşı'nın naaşının, yarın öğle saatlerinde Derinkuyu ilçesinde düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can

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