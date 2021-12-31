Son dakika haberi... Polis ekipleri yeni yılı görevlerinin başında karşılıyor - Haberler
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Son dakika haberi... Polis ekipleri yeni yılı görevlerinin başında karşılıyor

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Mardin'de polis ekipleri yeni yıla görevlerinin başında giriyor.

MARDİN (AA) - Mardin'de polis ekipleri yeni yıla görevlerinin başında giriyor.

Kent genelinde vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için kontrol noktalarında uygulama yapıldı.

Kızıltepe - Nusaybin kara yolundaki uygulamaya Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik, asayiş, terörle mücadele ve trafik ekipleri katıldı.

Sürücü belgelerinin ve araçtakilerin GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada, Kovid-19 tedbirleri ve trafik kuralları konusunda uyarılar yapıldı.

Ekipler ayrıca sürücülerin yeni yılını kutladı.

Denetimlerin gece boyunca süreceği belirtildi.

Son dakika haberi... Polis ekipleri yeni yılı görevlerinin başında karşılıyor

Son dakika haberi... Polis ekipleri yeni yılı görevlerinin başında karşılıyor

Son dakika haberi... Polis ekipleri yeni yılı görevlerinin başında karşılıyor

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AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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