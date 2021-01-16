Son dakika haberi: Mardin'de PKK'lı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
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Son dakika haberi: Mardin'de PKK'lı terörist, ikna yoluyla teslim oldu

16.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:17
Son dakika haberi: Mardin'de PKK'lı terörist, ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika haberler... MARDİN'de yürütülen ikna çalışmaları sonucu 'Zindan Amed' kod adlı terörist Z.O., terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

MARDİN'de yürütülen ikna çalışmaları sonucu 'Zindan Amed' kod adlı terörist Z.O., terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ekiplerince PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik ikna çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yürüttükleri ikna çalışmasıyla 'Zindan Amed' kod adlı terörist Z.O.'nun teslim olmasını sağladı. Silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim olan terörist Z.O.'nun, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne 2015'te Mardin'den katıldığı, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi. İkna faaliyeti sonucu jandarma ekiplerine teslim olan terörist Z.O.'nun soruşturmasına, Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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