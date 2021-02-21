Son dakika haber! Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
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Son dakika haber! Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

21.02.2021 16:54 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:02
Son dakika haber! Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haber: Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltıJANDARMA Genel Komutanlığı, Mardin'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda, 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

JANDARMA Genel Komutanlığı, Mardin'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda, 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığınca yapılan operasyonda 'PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık yapmak' suçlarını işledikleri şüphesiyle 12 şahıs yakalanmıştır" denildi.

Son dakika haber! Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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