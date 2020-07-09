Son dakika haberi... Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı (2) Son dakika haberi: 4 ÇOCUK BABASI HACI ÇİN KURTARILAMADIMardin'in Derik ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 4 çocuk babası Hacı Çin (38), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 ÇOCUK BABASI HACI ÇİN KURTARILAMADI Mardin'in Derik ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 4 çocuk babası Hacı Çin (38), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hacı Çin'in cenazesi Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Derik ilçesi kırsal Ambarlı Mahallesi'nde toprağa verildi. Yaralanan diğer sürücü Nurullah Çakır'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: DHA