Son dakika haberi | Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi | Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi | Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 EC 3774 plakalı otomobil, Gürpınar Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada, otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Son dakika haberi | Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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