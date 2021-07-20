Son dakika haberi | Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberler... Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 EC 3774 plakalı otomobil, Gürpınar Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada, otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar