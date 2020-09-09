Son dakika haberi! Mardin'de MİT ve jandarmanın yürüttüğü operasyonda, Suriye'den patlayıcılarla ülkeye geçiş yapan ve... Son dakika haberine göre Mardin'de MİT ve jandarmanın yürüttüğü operasyonda, Suriye'den patlayıcılarla ülkeye geçiş yapan ve büyük şehirlerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 Suriye uyruklu terörist ile bunlara yardım eden 1 kişi yakalandı.

Mardin'de MİT ve jandarmanın yürüttüğü operasyonda, Suriye'den patlayıcılarla ülkeye geçiş yapan ve büyük şehirlerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 Suriye uyruklu terörist ile bunlara yardım eden 1 kişi yakalandı. Kaynak: AA