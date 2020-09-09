Son dakika haberi! Mardin'de MİT ve jandarmanın yürüttüğü operasyonda, Suriye'den patlayıcılarla ülkeye geçiş yapan ve...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Mardin'de MİT ve jandarmanın yürüttüğü operasyonda, Suriye'den patlayıcılarla ülkeye geçiş yapan ve...

Son dakika haberine göre Mardin'de MİT ve jandarmanın yürüttüğü operasyonda, Suriye'den patlayıcılarla ülkeye geçiş yapan ve büyük şehirlerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 Suriye uyruklu terörist ile bunlara yardım eden 1 kişi yakalandı.

Son dakika haberi! Mardin'de MİT ve jandarmanın yürüttüğü operasyonda, Suriye'den patlayıcılarla ülkeye geçiş yapan ve...
09.09.2020 10:19 | Son Güncelleme: 09.09.2020 10:23

Mardin'de MİT ve jandarmanın yürüttüğü operasyonda, Suriye'den patlayıcılarla ülkeye geçiş yapan ve büyük şehirlerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 Suriye uyruklu terörist ile bunlara yardım eden 1 kişi yakalandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Metin Özülkü Tuna Kiremitçi Tayanç Ayaydın Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Nihat Özdemir Malcolm Thomas Ricardo Quaresma
Daha Fazla Eylül Çocuk Minibüs Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Mardin'de MİT ve jandarmanın yürüttüğü operasyonda, Suriye'den patlayıcılarla ülkeye geçiş yapan ve... - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 11:02:45. #1.15#
title