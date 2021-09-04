Son dakika haberi | Mardin'de mıcırlı yolda kontrolden çıkan araç kazaya neden oldu: 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mıcırlı yolda kontrolden çıkan araç karşı şeritte seyir halinde olan başka bir araca çarptı.