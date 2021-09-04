Son dakika haberi | Mardin'de mıcırlı yolda kontrolden çıkan araç kazaya neden oldu: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Mardin'de mıcırlı yolda kontrolden çıkan araç kazaya neden oldu: 2 yaralı

Son dakika haberi | Mardin'de mıcırlı yolda kontrolden çıkan araç kazaya neden oldu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mıcırlı yolda kontrolden çıkan araç karşı şeritte seyir halinde olan başka bir araca çarptı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mıcırlı yolda kontrolden çıkan araç karşı şeritte seyir halinde olan başka bir araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mazıdağı ilçesine bağlı Derecik köyü mevkiinde meydana geldi. 06 HD 8356 Renault Fluence marka otomobilin sürücüsü mıcırlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı şeritte seyir halindeki 47 ABG 640 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza sonucu araçlar ağır hasar alırken, 2 kişi yaralandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Son dakika haberi | Mardin'de mıcırlı yolda kontrolden çıkan araç kazaya neden oldu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3'ü bebek 6 kişinin yaralanmasına sebep olan alkollü sürücüyü TEM'in ortasında dövdüler
3'ü bebek 6 kişinin yaralanmasına sebep olan alkollü sürücüyü TEM'in ortasında dövdüler
Kahramanmaraş'ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Polisten kaçan şüpheliler, otomobille İrem'e çarpıp ölümüne neden oldu
Polisten kaçan şüpheliler, otomobille İrem'e çarpıp ölümüne neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Derya Baykal Defne Samyeli
Spor Muslera Şenol Güneş Fatih Terim Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Mardin'de mıcırlı yolda kontrolden çıkan araç kazaya neden oldu: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 10:07:40. #1.16#

title