Son dakika haberi... Mardin'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 123 kişiye 110 bin 700 lira ceza

Son dakika haber: Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske takma kuralını ihlal eden 123 kişiye 110 bin 700 lira ceza uygulandı.

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske takma kuralını ihlal eden 123 kişiye 110 bin 700 lira ceza uygulandı.

Valilik ve kaymakamlıklar tarafından görevlendirilen ekipler, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda 140 günde merkezde 114 bin 570, ilçelerden Artuklu'da 33 bin 667, Kızıltepe'de 8 bin 787, Midyat'ta 16 bin 169, Nusaybin'de 13 bin 65, Derik'te 5 bin 5, Mazıdağı'nda 6 bin 37, Savur'da 5 bin 545, Dargeçit'te 4 bin 153, Ömerli'de 7 bin 686 ve Yeşilli'de bin 487 haneyi ziyaret etti.

Görevlendirilen ekipler, ziyaretlerinde, hanede yaşayanların her türlü gıda ve sağlık ihtiyaçlarını giderirken, izolasyon sürecinde olması gerekirken evde bulunmayanlara cezai işlem uyguladı.

Ekipler, son bir haftada maske denetimlerinde de kurallara uymadıkları belirlenen 123 kişiye 110 bin 700 lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz