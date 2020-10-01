Son dakika haberi... Mardin'de Kovid-19 denetimleri
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Son dakika haberi... Mardin'de Kovid-19 denetimleri

01.10.2020 15:39 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:39
Son dakika haberi... Mardin'de Kovid-19 denetimleri

Son dakika gündem haberi: Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında kent genelinde yaşam alanları denetlendi.

Denetlemelerde hal, mezbahane, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları, ticari taksiler, berber, kuaför, restoran, kafe, semt pazarları, ATM'ler ve parklarda sosyal mesafe, maske kontrolü yapıldı.

Toplu taşıma araçlarında da HES kodu uygulaması yapılarak kodu olmayan vatandaşların kod alması sağlandı. Araç sürücülerine ise HES kodu olmayan yolcuların alınmaması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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