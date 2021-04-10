Son dakika haberi! Mardin'de Kovid-19'a yönelik önlemler sürüyor
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Son dakika haberi! Mardin'de Kovid-19'a yönelik önlemler sürüyor

Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Mardin'de Kovid-19'a yönelik önlemler sürüyor

Son dakika haber... Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında Birinci Cadde'de yıkama ve dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında Birinci Cadde'de yıkama ve dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokak ve kaldırılmaları köpüklü su ile yıkayan ekipler, özellikle hafta sonu yaşanan turist hareketliliğini de göz önünde bulundurarak ortak alanları büyük bir titizlikle dezenfekte etti.

Vatandaşların sağlığını korumak için salgınla mücadelenin etkin bir şekilde yürütüldüğünü belirten Vali Demirtaş, kentin en kalabalık caddesi konumunda bulunan caddede ekiplerin, mesai menfuru gözetmeksizin çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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