Son dakika haberi... Mardin'de 'kar maskeli' iki soyguncu kuyumcuyu öldürüp, kaçtı

MARDİN (DHA) - MARDİN'de kar maskeli iki şüpheli, soymak istedikleri kuyumcu Halil Enşev'i (35), kendilerine karşı koymaması sonucu tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına soygun amaçlı gelen kar maskeli 2 şüpheliye, iş yeri sahibi İbrahim Halil Enşev, karşı koydu. Soygunculardan biri elindeki tabanca ile Enşev'e ateş ederek, iş yerinden arkadaşıyla birlikte kaçtı. Halil Enşev yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede inceleme başlatırken, yaralı Enşev ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil Enşev, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen polis, kar maskeli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.