Son dakika haberi: Mardin'de jandarmadan kaçan araçtan atılan poşetlerde 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Mardin'de, sürücüsü jandarma ekiplerinden kaçan araçtan atılan iki poşette 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
DİYARBAKIR (AA) - Mardin'de, sürücüsü jandarma ekiplerinden kaçan araçtan atılan iki poşette 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Mardin'e uyuşturucu sevki yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Mardin-Diyarbakır kara yolunda Aksu Jandarma Karakol Komutanlığı önünde şüpheli aracı durdurmak istedi.
Sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı araçtan yol kenarına atılan 2 poşette 5 kilogram kubar esrar bulundu. Bir süre sonra aracı terk edip yaya olarak araziye kaçan F.D. ve A.Y, ekiplerin takibi sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
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