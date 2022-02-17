Son dakika haberi | Mardin'de hız yaptığı için uyarılan sürücü, baba ve oğlunu silahla yaraladı

MİDYAT, MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde otomobiliyle hız yaptığı için uyarılan sürücü, baba ve oğlunu silahla yaraladı.

İddiaya göre, Işıklar Mahallesi'nde iş yeri sahibi Mehmet Nur Ç, otomobiliyle hızla geçen sürücü Doğan A'yı uyardı.

Bunun üzerine çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Doğan A. silahla Mehmet Nur Ç. ve oğlu Abdullah Ç'ye ateş açtı.

Baba ve oğlu ile olay yerinde bulunan esnaf Şükrü D. de seken mermi sonucu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Doğan A. gözaltına alındı.