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Son dakika haber! Mardin'de eşini çocuklarının gözü önünde öldüren şahıs yakalandı

Son dakika haber! Mardin'de eşini çocuklarının gözü önünde öldüren şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eşini çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldüren şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

MARDİN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eşini çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldüren şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Cinayet zanlısı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Bağrıbütün Mahallesi'nde Sabri C. (32) henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma sırasında 4 çocuğunun annesi Cahide C'yi pompalı tüfekle öldürüp izini kaybettirmişti. Cinayet zanlısı kocanın yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatan jandarma ekipleri, izine ulaştıkları Sabri C'yi operasyonuyla ilçeye bağlı Yumurcak Mahallesi yakınlarında suç aleti pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan cinayet ile ilgili ulaşılan detaylarda ise çiftin 10 yıllık evli oldukları ve cinayetin çocukların göz önünde yaşandığı öğrenildi.

(Mihdi Aydoğan/İHA)

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